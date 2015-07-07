NASA показало відео 11-річної експедиції марсохода
17:17, 07 липня 2015Наука та IT
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NASA показало відео марсіанського марафону, в результаті якого ровер Opportunity в період із січня 2004 року по квітень 2015 року пройшов 42,2 кілометра від свого початкового положення в кратері Ігл.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті агентства, передає Lenta.ru.
Марсохід відновив свою активну роботу 27 червня 2015 року, коли взаємне розташування Сонця, Землі і Марса дозволило йому зв'язатися з NASA. Ровер не зберігає свої дані у пам'ять, а відразу відправляє їх вченим.
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Наразі Opportunity перебуває на верхньому краю обода кратера Індевор, що досягає в діаметрі 22 кілометрів.
Вивченням Індевора марсохід займається з 2011 року. Вчені очікують, що із серпня 2015-го марсохід зможе провести в кратері кілька місяців, запасаючи сонячну енергію.
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