NASA показало відео 11-річної експедиції марсохода

Про це повідомляється на сайті агентства, передає Lenta.ru.

Марсохід відновив свою активну роботу 27 червня 2015 року, коли взаємне розташування Сонця, Землі і Марса дозволило йому зв'язатися з NASA. Ровер не зберігає свої дані у пам'ять, а відразу відправляє їх вченим.

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Наразі Opportunity перебуває на верхньому краю обода кратера Індевор, що досягає в діаметрі 22 кілометрів.

Вивченням Індевора марсохід займається з 2011 року. Вчені очікують, що із серпня 2015-го марсохід зможе провести в кратері кілька місяців, запасаючи сонячну енергію.