У Швейцарії з'явилися поштові безпілотники (фото, відео)

У Швейцарії почалися випробування поштових безпілотників: невеликі апарати зможуть доставляти кілограм вантажу на відстань у десять кілометрів.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на euronews.

На даний час проводяться тести з метою аналізу технічних обмежень дронів, у тому числі обмежений термін роботи батареї.

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Представники швейцарської пошти заявили, що безпілотники будуть використовуватися здебільшого в надзвичайних ситуаціях. За словами авторів проекту, дрони, зокрема, виявляться незамінними для сполучення з важкодоступними селищами і для доставки термінових невеликих вантажів - наприклад, медикаментів.

Випробування безпілотників триватимуть до кінця липня. Широке використання "літаючих листонош", як очікується, почнеться з 2020 року.