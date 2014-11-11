У Нідерландах розробили летючий дефібрилятор, який рятуватиме пацієнтів при заторах у місті
11:35, 11 листопада 2014Наука та IT
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За 5 років дрон можуть запустити в масове виробництво.
У Нідерландах запатентували летючий дефібрилятор / ТСН
У Нідерландах запатентували летючий дефібрилятор. Дронгвинтокрил облетить будь-які тисняви великого міста і встигне дістатися пацієнта з інфарктом вчасно, йдеться в сюжеті ТСН.
Лікар пояснюватиме, як користуватися реанімороботом через камеру та колонки. Диставатиметься до місця гвинтокрил завдяки зв'язку з мобільним телефоном людини, яка безпосередньо викликає швидку.
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Зараз його випробовують в Амстердамі та Генті. За 5 років планують, що у разі успішних тестів, запустити в масове виробництво.
Один такой дрон коштуватиме 15 тисяч євро.
У Нідерландах запатентували летючий дефібрилятор
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