Генетики остаточно встановили, що австралійці жили в ізоляції 50 тисяч років

Порівняльний генетичний аналіз ДНК сучасних австралійців з геномом, отриманим з останків древніх поховань, спростував популярну теорію про те, що на континенті проживала якась інша невивчена раса. Прихильники цієї версії посилалися на незвичайні наскальні малюнки Бредшоу, виявлені в районі Кімберлі Західної Австралії, які помітно відрізняються від іншого живопису, залишеної корінними аборигенами в інших регіонах континенту, пише "Моя планета" з посиланням на The Daily Mail.

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Керівник дослідження Майкл Вествей, біологічний антрополог з Університету Гріффіта, заявив, що секвенування генома остаточно розвінчує міф про те, що корінні австралійці не були першими австралійцями. "Немає ніяких сумнівів у тому, що вони перебрались з Африки понад 60 тис. років тому", - сказав учений.

Дослідження було проведено групою фахівців під керівництвом еволюційного біолога Еске Віллерсльов, директора центру давньої генетики Університету Копенгагена. Для ДНК-аналізу використовувалася, зокрема, пасмо волосся невідомого молодика з числа аборигенів, яке було взяте ще в 1920-ті роки. Іншим матеріалом послужили давні поховання в районі озера Мунго - це одні з найстаріших виявлених на планеті людських останків за межами Африки. У розпорядженні вчених опинилися ДНК чоловіка і жінки, які жили 42 тис. років тому. "Морфологія людей з озера Мунго і сучасного корінного жителя Австралії дуже схожі", - стверджує Еске Віллерсльов.

Сучасні методи підтвердили той факт, що корінні австралійці є нащадками перших людей сучасного типу, які мігрували з Африки майже 75 тис. років тому. "Нами отримано докази безперервності лінії понад 2500 поколінь - це часовий проміжок від 65 тис. до 70 тис. років", - сказав учений.

Результати генетичного аналізу відповідають археологічним доказам, також свідчить про те, що перші люди прибули на Австралійський континент принаймні 50 тис. років тому, а значить, австралійська цивілізація - одна з найстаріших безперервних культур у світі.