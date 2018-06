Вчені висунули нову гіпотезу про творців цивілізації майя

До такого висновку прийшли американські археологи, автори статті в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, передає Lenta.ru.

Раніше історики були впевнені, що всі стародавні міста майя виникли на основі землеробських громад, а великі релігійні споруди будувалися останніми.

Читайте такожУ Центральній Америці виявлені залишки стародавнього храму цивілізації майя

Дослідження Такесі Іномата з Університету штату Арізона в Таксоні спростувало цю теорію: учений з'ясував, що в поселеннях спочатку зводилися храми і майданчики для церемоній, і робили це кочуючі мисливці. Тільки через сотні років навколо культових споруд з'явилася велика кількість житлових будівель, а потім і міста.

Такесі Іномата 10 років вів розкопки на руїнах Сейбаля. Місто, площа якого становила десятки квадратних кілометрів, відоме як одне з найбільших церемоніальних центрів майя, що включає більше 600 будинків. Археолог з'ясував, що житлові райони в ньому виникли набагато пізніше за храми і піраміди.

Відтворив Такесі Іномата і докладну хронологію міста, починаючи з 950 року до нашої ери. На його думку, першими будівельниками були мисливці, рибалки та збирачі, які проводили на території Сейбаля колективні ритуали. Жили вони у тимчасових будівлях і по завершенні церемоній розходилися по навколишніх лісах.

Навіть 250 років потому, коли головні храми і піраміди вже були побудовані, постійно в Сейбалі проживала лише невелика елітна група. Тільки в 200-х роках до нашої ери там з'явилося постійне населення.

Такесі Іномата також з'ясував, що Сейбаль був не просто першим великим містом майя, але і, ймовірно, найдавнішим церемоніальним комплексом у всій Центральній Америці. Археолог припускає, що перші будівлі в Сейбалі були зведені за 200 років до Ла-Венти, столиці ольмеків (яких раніше вважали вчителями майя).

Інші історики з цікавістю сприйняли гіпотезу Такесі Іномати про зародження Сейбаля, проте вказують на те, що постійне житло з дерева могло згнити і зникнути безслідно, що створює помилкове враження про первинність кам'яних храмів.