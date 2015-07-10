NASA відібрало астронавтів для випробування приватних космічних кораблів Boeing і SpaceX

NASA назвало імена чотирьох астронавтів, які будуть випробовувати приватні пілотовані кораблі, що розробляють Boeing і SpaceX. Про це йдеться в заяві, опублікованій в четвер, 9 липня, на офіційному сайті космічного агентства, передає Lenta.ru.

У перші екіпажі відібрані полковники ВПС США Роберт Бенкен та Ерік Боу, полковник морської піхоти у відставці Дуглас Херлі, а також капітан ВМС США Суніта Вільямс. «Ці шановні ветерани-астронавти прокладуть новий шлях, завдяки якому вони увійдуть в історію і завдяки якому американці висадяться на поверхню Марса», — заявив глава NASA Чарльз Болден.

Як зазначили в NASA, відбір астронавтів допоможе відновити пілотовані запуски ракет з території США. При цьому в агентстві висловили сподівання, що це дозволить зняти залежність від Росії при відправці астронавтів у космос.

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Бенкен, Боу, Херлі та Вільямс, як очікується, будуть не тільки випробовувати пілотовані кораблі Boeing і SpaceX, але й візьмуть участь в їхній розробці. Тестові польоти на МКС і навколоземні орбіти дозволять забезпечити хорошу підготовку екіпажів для майбутніх місій, висловив упевненість голова Центру управління польотами Космічного центру Джонсона Брайан Келлі.

На рахунку Роберта Бенкена понад 1,3 тисячі годин нальоту на більш ніж 25 різних типах повітряних суден. Він був відібраний до загону астронавтів у 2000 році і двічі літав у космос на шатлах, провівши на орбіті 29 діб і зробивши шість виходів у відкритий космос.

Ерік Боу налітав понад 5 тисяч годин на більш ніж 45 різних літаках. Він двічі літав у космос у 2008 та 2011 роках, провівши там понад 28 діб. Дуглас Херлі також провів у космосі 28 діб, взявши участь у двох експедиціях у 2009 і 2011 роках. Суніта Вільямс побила рекорд з перебування у відкритому космосі серед жінок: в цілому вона провела за бортом космічного корабля 50 годин 40 хвилин. Усього на її рахунку 322 дні перебування на орбіті.

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Компанії SpaceX і Boeing обрані NASA для створення пілотованих космічних кораблів SpaceX Dragon і CST-100 відповідно. Загальна вартість робіт зі створення апаратів оцінюється в 2,6 мільярда доларів для SpaceX і 4,2 мільярда доларів для Boeing. На даний час доставляти людей на МКС можуть лише російські «Союзи».