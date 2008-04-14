Американці випробують військово-транспортний С-17 в умовах полярної ночі
До Антарктиди треба літати цілий рік
ВПС США відпрацюють посадку і зліт стратегічних військово-транспортних літаків C-17 Globemaster в Антарктиді в умовах полярної ночі, повідомляє Air Force Times. Переліт на американську наукову станцію Макмурдо буде виконаний з аеродрому в місті Крайстчерч (Нова Зеландія).
Мета запланованого на 21 квітня випробування - оцінити можливість організації цілорічного авіасполучення з антарктичними науковими станціями. Раніше доставка пасажирів і вантажів на континент повітряним транспортом здійснювалася в рамках операції під назвою Deep Freeze тільки протягом полярного літа з серпня до лютого.
У сезоні 2007-2008 літаки С-17 вже виконали 57 рейсів до Антарктиди, доставивши туди більше 2800 пасажирів і 1,4 тисячі тонн вантажів. Випробувальний політ 21 квітня стане завершальним нинішнього сезону.
C-17 Globemaster - важкий військово-транспортний літак, здатний перевозити вантажі масою до 78 тонн. Максимальна дальність польоту при нормальному завантаженні, рівному 56 тоннам, досягає 4500 кілометрів. Літак здатний розвивати швидкість до 830 кілометрів на годину.