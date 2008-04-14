Американці випробують військово-транспортний С-17 в умовах полярної ночі

ВПС США відпрацюють посадку і зліт стратегічних військово-транспортних літаків C-17 Globemaster в Антарктиді в умовах полярної ночі, повідомляє Air Force Times. Переліт на американську наукову станцію Макмурдо буде виконаний з аеродрому в місті Крайстчерч (Нова Зеландія).

Мета запланованого на 21 квітня випробування - оцінити можливість організації цілорічного авіасполучення з антарктичними науковими станціями. Раніше доставка пасажирів і вантажів на континент повітряним транспортом здійснювалася в рамках операції під назвою Deep Freeze тільки протягом полярного літа з серпня до лютого.

У сезоні 2007-2008 літаки С-17 вже виконали 57 рейсів до Антарктиди, доставивши туди більше 2800 пасажирів і 1,4 тисячі тонн вантажів. Випробувальний політ 21 квітня стане завершальним нинішнього сезону.

C-17 Globemaster - важкий військово-транспортний літак, здатний перевозити вантажі масою до 78 тонн. Максимальна дальність польоту при нормальному завантаженні, рівному 56 тоннам, досягає 4500 кілометрів. Літак здатний розвивати швидкість до 830 кілометрів на годину.

Лента.ру