Кораблю "Союз" з проблемами вдалося пристикуватися до МКС

Апарат, виведений на орбіту ракетою «Союз-ФГ», наблизився до МКС за короткою шестигодинною схемою, незважаючи на проблеми з батареєю. За даними Роскосмосу, друга панель повністю компенсувала потребу в енергії. Ліва сонячна батарея в результаті розкрилася безпосередньо перед стикуванням приблизно в п'яти метрах від станції. Про це повідомляє Дождь.

Зближення відбувалося над територіями Австралії та Нової Зеландії, а потім над Тихим океаном.

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На борту «Союзу» знаходяться росіянин Олег Кононенко, японський астронавт Кіміі Юі і астронавт НАСА Челл Ліндгрен. Через деякий час вони перейдуть на борт МКС, де їх чекають рекордсмен по знаходженню на орбіті Геннадій Падалка, а також Михайло Корнієнко і американський астронавт Скотт Келлі.

Екіпаж на чолі з Кононенком повинен був відправитися до станції ще 26 травня, однак тоді запуск відклали через квітневу аварію «Прогресу». Відмова панелі сонячних батарей, аналогічна нинішній, вже відбувалась під час вересневого запуску «Союзу TMA-14M».