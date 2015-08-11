Google почав масштабну реструктуризацію бізнесу

Таким чином Google оголосив про глобальну реструктуризацію та створення нової головної компанії Alphabet, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

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"Ми зробили багато речей, які свого часу здавались божевільними. Сьогодні багатьма з цих божевільних речей користуються мільярди людей - наприклад, такими сервісами, як Google Maps, YouTube, Chrome та Android. І ми на цьому не зупинились", - йдеться в заяві одного з засновників інтернет-гіганта Ларрі Пейджа.

Він розповів, що новій головній компанії будуть підпорядковані дослідницький центр Google X Lab, інвестиційні підрозділи Google Ventures та Google Capital, відеоплатформа YouTube та інші інтернет-фірми, медична компания Calico, а також безпосередньо корпорація Google Inc. Ларрі Пейдж обійме посаду виконавчого директора Alphabet, а інший співзасновник - Сергій Брін - стане її президентом. До кінця 2015 року усі акції Google будуть автоматично конвертовані в акції Alphabet.

Фондовий ринок позитивно відреагував на новину реструктуризацію Google. Оголошення про створення Alphabet надійшло через годину після закриття американських бірж, однак це не завадило акціям Google додати майже 5%.