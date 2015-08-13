Метеорний потік Персеїди 2015. Онлайн-трансляція NASA

04:15, 13 серпня 2015
Наука та IT
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В ніч з 12 на 13 серпня планету Земля відвідає метеорний потік Персеїди, під час піку якого нічне небо буде мерехтіти сотнями мікрочастинками міжпланетної речовини, які падають і згорають.

opogode.ua

Максимуму активності зорепад повинен досягти вночі, 13 серпня, в останні години перед світанком, приблизно о 4 годині за місцевим часом. 

Слід зазначити, що цього року зорепад буде не особливо сильним. Астрономи очікують, що кожну годину падатимуть сотні метеорів в північній півкулі, і 50 – у південній.

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