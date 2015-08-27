На честь Елтона Джона названо нещодавно відкритий вид рифової креветки - вчені

Нещодавно відкритий вид ракоподібних, знайдений біля берегів Індонезії, був названий на честь відомого британського співака та актора Елтона Джона завдяки незвично великим ніжкам, що нагадують черевики, які музикант носив під час зйомок кліпу до пісні Pinball Wizard, повідомляють РИА Новости з посиланням на журнал Zookeys.

"Я назвав цей вид на честь сера Елтона Джона з тієї причини, що я все життя слухаю його музику під час моїх лабораторних експериментів. І коли це незвичайне ракоподібне потрапило під мій мікроскоп і я побачив його кінцівки, я відразу ж згадав ті черевики, які Елтон Джон носив у кліпі Pinball Wizard", — заявив Джеймс Томас (James Tomas) з Океанографічного коледжу Хэлмос у Флориді (США).

Томас і його колеги зробили це відкриття, вивчаючи фауну коралових рифів, розташованих у морі в околицях індонезійських островів Раджа Ампат, що примикають до східного краю Нової Гвінеї.

Ці острови та рифи, як пояснюють вчені, входять до так званого "Коралового трикутника" – невеликого куточока на стику Індійського і Тихого океанів, де спостерігається рекордно висока кількість видів морської флори та фауни.

Вивчаючи мешканців цих рифів, група Томаса натрапила на незвичайний вид креветок з дуже товстими і довгими передніми лапами, який і був названий Leucothoe eltoni на честь британського співака.

Що цікаво, даний вид ракоподібних є не лише цікавою і нешкідливою дивиною з коралових рифів, а небезпечним інвазивним видом – твариною, яка активно поширюється по іншим екосистемам і витісняє їх мешканців. За словами Томаса, окремі особини Leucothoe eltoni були знайдені його колегами та його власної експедицією на Філіппінах і навіть на Гавайських островах.

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Як вважають вчені, рачки потрапили у води нових для них куточків Землі не самостійно, а разом з кораблями та плавучими доками, які були транспортовані з вод Індонезії до берегів Філіппін і Гавайських островів. Наразі біологи не знають, якої шкоди буде завдано екосистемам Тихого океану подальшим поширенням цих безхребетних, і чи можна його зупинити в принципі.