App Store приніс Apple рекордні $5 млрд за квартал

Після оголошення результатів третього фінансового кварталу глава Apple Тім Кук поділився цікавими показниками діяльності App Store для iOS і OS X. Це виявився найуспішніший квартал для магазинів додатків за весь час їх існування, повідомляє iPhones.ru.

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Виручка App Store для iOS і OS X зросла на 24%, а число активних платоспроможних користувачів збільшилося на 19%. В цілому, категорія доходів під назвою «Сервіси», що об'єднує App Store, iTunes, Apple Pay і AppleCare, принесла компанії з Купертіно $5 млрд виручки. Це на півмільярда більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Важливим чинником зростання для сервісів Apple став Китай. Активна експансія на місцевий ринок вилилася в 250 тис. нових додатків для App Store, створених китайськими розробниками. Тім Кук також зазначив, що бачить у Китаї один з найбільш перспективних ринків для Apple.