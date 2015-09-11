Google запустив конкурента Apple на ринку платіжних систем

Про це повідомляється в офіційному блозі розробників програми, передає Lenta.ru. Android Pay запрацює на всіх пристроях, де активована функція NFC (near field communication, "ближня безконтактна комунікація").

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Зробити покупку за допомогою сервісу можна через будь-який платіжний термінал, на якому встановлено відповідне програмне забезпечення. Компанія відкрила доступ до інтерфейсу для розробників, щоб збільшити кількість платіжних терміналів і навіть торгових автоматів, де можна буде розплатитися, використовуючи Android Pay. У разі втрати телефону користувач заблокує пристрій або видалить всю що зберігається на ньому особисту інформацію дистанційно.

Сервіс запустять в США, де підтвердженf співпраця з найбільшими національними банками. Android Pay замінить електронний гаманець Google Wallet, а карти постійного покупця і знижки, що зберігалися в програмі, автоматично перейдуть у новий продукт. В лютому Google купив стартап Softcard, що займається мобільними платежами.

Свій платіжний сервіс є у Samsung, але поки розплачуватися за покупки з його допомогою можна лише з останніх моделей смартфонів і тільки в Південній Кореї. У 2014 році власний сервіс для оплати за допомогою смартфона запустив Apple, однак на сьогоднішній день сервіс Apple Pay доступний тільки жителям США і Великобританії. Він підтримує оплату з iPhone 6 і 6 Plus без використання NFC-терміналів.