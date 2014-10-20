Apple запустила власну платіжну систему

Новий платіжний сервіс дасть можливість купувати речі в більш ніж 220 тис. магазинах або онлайн-додатках, використовуючи айфон і відбиток пальця, повідомляє "Новий час" з посиланням на The Wall Street Journal.

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При цьому тільки самі нові моделі Apple мають технічну можливість для використання послуги Pay.

Учасниками системи Apple Pay є платіжні системи Visa, MasterCard і American Express.

Раніше повідомлялося, що Apple оснастила нові iPad попередньовстановленими SIM-картами.