Британські вчені запропонували новий спосіб боротьби з ожирінням

Відмова від великих порцій дозволить знизити кількість споживаних калорій на 16% у Великобританії і на 29% в США (серед дорослих). До такого висновку дійшли британські вчені, передає Lenta.ru.

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Вчені узагальнили дані по 61 дослідженню, в яких брали участь 6711 добровольців. З'ясувалося, що люди завжди їдять і п'ють більше, коли їм пропонують великі порції і подають їжу та напої у великому посуді. Більш того, істотне скорочення доступу до посуду великого розміру дозволило б скоротити добове споживаннякалорій на 12-16% у Великобританії (приблизно на 279 кілокалорій) і на 22-29% у США (526 кілокалорій). Цей ефект не залежить від статі, індексу маси тіла, ступеня голоду і рівня самоконтролю, стверджують вчені.

"Зазвичай в переїданні і ожирінні звинувачують особисті якості людини, однак наші ознаки вказують на важливу роль середовища. Скорочення обсягу порцій, зниження привабливості їжі та її доступності в магазинах допоможуть багатьом знизити ризик переїдання", - відзначає співавтор дослідження Гарет Холландс.

Дослідники пропонують низку конкретних заходів: ввести ліміт на обсяги страв і напоїв, що подаються в кафе і ресторанах, багатих калоріями (жирна їжа, солодке, енергетичні напої), відсувати великі порції подалі від поглядів потенційних клієнтів, візуально виділяти невеликі порції яскравою упаковкою та іншими засобами, а також відмовитися від політики відносної дешевизни великих порцій.