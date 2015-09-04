Вчені назвали основну причину "епідемії" ожиріння

Людство протягом останніх 30 років знизило споживання калорій на 20%, але це все одно не зупинило різкого зростання кількості людей, які страждають на ожиріння.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням Eureka.

"Фахівці з Royal Holloway, University of London, під час своїх досліджень дійшли висновку, що зміни, які відбулися в образі життя людей протягом останніх 30 років, сприяють набору зайвої ваги. На їхню думку, спокійний, сидячий спосіб життя є основною причиною справжньої епідемії ожиріння, яка охопила людство", - говориться в повідомленні.

Наприклад, попри те, що на роботу люди так само витрачають переважну частину особистого часу, чоловіки та жінки стали сьогодні після роботи більше пересуватися громадським транспортом або автомобілем, натомість раніше переважали піші прогулянки та їзда на велосипеді.

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