Китай випередив США за кількістю користувачів інтернету і вийшов на чільні позиції в світі за цим показником. За даними Міністерства промисловості і інформатизації КНР, до кінця лютого ц.р. кількість користувачів "світової павутини" в Китаї досягла 221 млн. осіб, передає "Сіньхуа".

Попри високі темпи зростання китайської інтернет-громади пропорція кількості користувачів мережі до загального населення країни поки що не дотягує до середньосвітового рівня, зазначає міністерство. За даними Інформаційного центру з інтернету КНР, наприкінці 2007 р. ця пропорція становила для Китаю 16% порівняно з середньосвітовим показником в 19,1%.