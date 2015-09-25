Яценюк доручив припинити використання російського програмного забезпечення

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у рамках виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України доручив Державній службі спецзв'язку і телекомунікацій негайно виключити використання російського програмного забезпечення, відключити оновлення всіх російських програм. Як повідомили в прес-службі уряду, таке доручення він озвучив в ході наради в уряді.

"Є пряма заборона на використання російського програмного забезпечення. Мова йде про програмне забезпечення компанії "Лабораторія Касперського". Держслужбі спецзв'язку і телекомунікацій негайно відключити оновлення програм, їх купівлю та використання в органах влади", - цитує прес-служба Яценюка.

Читайте такожРНБО застосувало санкції до благодійних фондів РФ за фінансування тероризму

Раніше Кабінет міністрів України у відповідності з рішенням Ради національної безпеки і оборони України ухвалила рішення заборонити польоти російських авіакомпаній, в першу чергу "Аерофлоту" і "Трансаеро", в Україну, а також транзитні польоти російських авіакомпаній через територію України у разі, якщо вони везуть товари військового призначення, подвійного призначення або російських військових.