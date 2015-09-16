Рішення РНБО про розширення санкцій стосується 400 осіб і 90 компаній

Про це заявив президент України Петро Порошенко.

Президент поінформував про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 вересня 2015 року про розширення переліку юридичних та фізичних осіб Російської Федерації та інших країн, проти яких Україна застосовує економічні санкції та інші обмежувальні заходи, повідомляє прес-служба президента.

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«Це рішення про розширення санкцій проходить в чіткій координації з нашими партнерами з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших країн, які забезпечують належну реакцію на анексію Криму і агресію на Донбасі», – зазначив президент.

За словами Порошенка, ці обмежувальні заходи стосуються більш 400 фізичних і 90 юридичних осіб, відповідальних за здійснення злочинної діяльності проти нашої країни, зазначає прес-служба глави держави.