Facebook дозволить завантажувати в профіль відео замість фотографії

"Відео-профіль дозволить вам показати ту частину себе, яку ви не могли показати раніше і додасть новий вимір до вашого профілю", - ретранслює заяву компанії Російська служба Бі-Бі-Сі.

Крім того, користувачі зможуть поміняти фотографію профілю на певний період часу: задавши час початку відображення і закінчення. У компанії вважають, що ця функція стане в нагоді в тому випадку, якщо користувачі, наприклад, захочуть підтримати улюблену команду за тиждень до фінальної гри або зробити акцент на якусь важливу подію в їхньому житті.

Читайте такожFacebook створив "полегшену" версію свого додатку для країн, що розвиваються

Користувачі можуть налаштувати простір вгорі сторінки так, щоб її відвідувачі бачили необхідну власнику сторінки інформацію.

Раніше УНІАН повідомляв, що Facebook після багаторічних запитів користувачів працює над створенням кнопки «не подобається». За словами Цукерберга, цей крок дозволить користувачам більш реалістично виражати емоції, ніж маючи лише один варіант вибору.