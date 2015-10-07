Microsoft представив флагманські смартфони з рідинним охолодженням

Вони мають рідинне охолодження компонентів, як було заявлено під час конференції компанії в Нью-Йорку, передає Лента.ру.

Обидва смартфона отримали 20-мегапіксельну основну камеру PureView. Модель Lumia 950 має 5,2-дюймовий дисплей і 6-ядерний процесор Snapdragon, а 950 XL — 5,7-дюймовий дисплей і восьмиядерний процесор. Вони мають по 32 гігабайти внутрішньої пам'яті. Апарати оснащені сучасними роз'ємами USB-C, які поки застосовуються на ліченому числі моделей.

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Головною особливістю Windows10-смартфонів є підтримка фірмових функцій Hello і Continuum. Перша дозволяє проводити розблокування смартфона, просто піднісши його до обличчя. Технологія Continuum передбачає запуск додатків, які будуть виконуватися однаково як на смартфонах, так і на планшетах, і на ноутбуках або ПК під управлінням Windows 10. Зокрема, заявлена підтримка крос-платформних програм Facebook Messenger і Instagram.

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Завдяки технології Continuum, аксесуар Display Dock перетворює Windows-смартфон на настільний комп'ютер. Розумний телефон, клавіатура і монітор підключаються до гаджету і всі операції виконуються на смартфоні, але користувач одночасно бачить на великому дисплеї.

Раніше УНІАН повідомляв, що фінська компанія Nokia планує відновити розробку телефонів з 2016 року після підписання відповідної угоди з Microsoft.