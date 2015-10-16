Громадян Британії визнали головними аэрофобами Європи

В опитуванні взяли участь 4 тис. європейців, які літають у відпустку за кордон, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. На другому місці опинилися представники Іспанії (21% опитаних). У Португалії бояться літати 20%. Серед жителів Німеччини кожен п'ятий зізнався у своїй аерофобії (18%).

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При цьому фахівці стверджують, що британці потрапили на перше місце лише тому, що при опитуванні вони були набагато чесніші інших учасників дослідження.

Респондентів також запитували, які емоції викликають у них повідомлення про авіакатастрофи. Більше третини жителів Туманного Альбіону (33%) зізналися, що саме подібні новини є причиною їх страхів. Також на появу фобії вплинули різні інциденти і поломки літаків. Негативні емоції на трагічні повідомлення відчувають 47% французів, 35% португальців і стільки ж німців.

Крім того, 20% опитаних британців турбуються через процес замовлення авіаквитків, а 16% зізналися, що їх страх збільшуються в міру дорослішання. При цьому 70% британців не збираються відмовлятися від авіаподорожей через боязнь польотів. В якості засобів, що допомагають позбутися страху, вони назвали прослуховування музики або читання книг.