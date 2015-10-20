Творці World of Tanks відкривають підрозділ мобільних ігор з операційним центром у Києві

Приводом створити окремий підрозділ, як зазначили в Wargaming, став успіх умовно-безкоштовного танкового екшна World of Tanks Blitz для смартфонів і планшетів, передає Lenta.ru. За даними компанії, його завантажили на свої пристрої понад 35 млн осіб, проект став доступний для скачування 27 червня 2014 року.

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Очолить напрямок колишній керівник DropForge Games Девід Блум. Операційні центри підрозділу будуть розташовуватися в Києві та Сіетлі, в майбутньому WG Cells планує розширювати свою присутність в ключових для мобільного ринку регіонах.

Зараз в список розробок WG Cells входить вже доступна на iPad стратегія Loot&Legends, що отримала статус editor's Choice в App Store. Серед проектів, що готуються - мобільний шутер Plastic Fantastic Squad, реліз якого намічено на 2015 рік. Smash Squad - рольова гра з реалістичною фізикою, вихід якої запланований на 2016 рік. Обидві новинки розробляють для iOS.