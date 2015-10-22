Астрономи вперше побачили "зірку смерті"

Про це пише Nature.

"Ми побачили те, чого ще не бачила жодна людина, — як знищується сонячна система", - розповів провідний автор статті Ендрю Вандерберг.

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За його словами, перші результати вчені отримали в ході другої місії космічного телескопа Kepler - виявилося регулярне падіння світності зірки раз на 4,5 години - тобто якийсь великий об'єкт знаходиться на відстані приблизно 830 тисяч кілометрів від своєї зірки (білого карлика).

Сама зірка знаходиться в сузір'ї Діви, приблизно в 570 світлових роках від Землі.

Завдяки даним з інших телескопів, вчені знайшли сліди уламків, що літають по близьких орбітах. Найбільший об'єкт змушував зірку "втрачати" до 40 відсотків світимості. Загальна маса фрагментів вважається рівною масі Церери - карликової планети, найбільшої в поясі астероїдів Сонячної системи.

Вчені припускають, що орбіта однієїз планет стала нестабільною, вона посунулася ближче до свого сонця і почала розпадатися. В майбутньому фрагменти чекає остаточний розпад: їх випаровує випромінювання білого карлика, а сила гравітації розриває їх на більш дрібні уламки. Через усього один мільйон років від твердих фрагментів залишиться лише тонкий металевий шар на поверхні білого карлика, "абсолютно невинного на вигляд", пишуть астрономи.

Поглинання цих об'єктів білим карликом - компактним зіркоподібним залишком еволюції маломассивной зірки - є першим безпосереднім доказом наявності важких хімічних елементів в оптичному спектрі зірок цього типу.