Western Digital придбає конкуруючу SanDisk за $19 мільярдів

Про це пише Reuters.

"Завжди є ризик, що це не відбудеться, поки цього не сталося, але ми дуже обережні і проконсультувалися з урядовими експертами", - зазначив виконавчий директор Western Digital Стів Мілліган.

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"Купівля SanDisk є наступним кроком у трансформації Western Digital в компанію, що має глобальні операції у сфері рішень для зберігання даних, широку базу технологічних активів, а також досвід у сфері енергонезалежній пам'яті", - сказано в релізі Western Digital.

Рішення Western Digital придбати SanDisk є останнім у шквалі угод в американській напівпровідниковій промисловості, що постраждала в результаті надлишку пропозиції і дешевої китайської продукції, яка істотно знизила ціни на чіпи пам'яті.