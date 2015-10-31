Microsoft перекласифікує свою операційну систему Windows 10 на "рекомендоване оновлення"

Про це повідомляється в блозі компанії, передає Лента.ру.

Традиційно це означає, що пристрої тих користувачів, у яких стоїть за умовчанням автоматична установка оновлень програмних, в будь-якому випадку перейдуть на нову ОС.

Однак Террі Майерсон, голова Microsoft Windows і пристроїв, пояснив The Verge, що юзерам все-таки нададуть право вибору. «На екрані свого комп'ютера користувач побачить діалогове вікно, де він зможе вибрати, оновлюватися на Windows 10 чи ні», — зазначив він. Показ такого повідомлення відбудеться лише один раз.

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В залежності від налаштувань Центру оновлень (Windows Update) після того, як користувач погодиться з пропозицією, відбудуться автоматичне завантаження Windows 10 і процес її встановлення. Про всяк випадок, копія старої версії Windows 7 або 8 залишиться в пам'яті пристрою. Повернути колишню ОС можна протягом 31 дня.

Також компанія має намір залучити піратів перейти на ліцензійні версії ОС більш зручними опціями. В якості експерименту в США Microsoft запропонує власникам піратського софту компанії в один клік купити у Windows Store і встановити легальний.

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Цими заходами компанія має намір в найближчі два-три роки встановити Windows 10 на мільярд пристроїв.

Операційна система Windows 10 стала доступна по всьому світу з 29 липня 2015 року. Вона є єдиною для всіх платформ (десктоп, смартфони, планшети) і розповсюджується безкоштовно для власників ліцензійних версій Windows 7 і 8.