Канадці пропонують Україні виготовляти компоненти атомних реакторів

AECL (Атомна енергія Канади ЛТД.) пропонує НАЕК «Енергоатом» спільне просування технологій CANDU на ринках сусідніх країн у разі комерційної експлуатації цього виду реактора в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, виступаючи на Міжнародному енергетичному форумі в Києві, заявив Роберт СПЕРАНЗІНІ.

За його словами, зокрема, цю співпрацю можна буде розвивати через організацію на виробничих потужностях України виробництва компонентів реакторів цього типу. Р.СПЕРАНЗІНІ навів приклад Кореї, де під час упровадження такого типу реакторів використовували від 17 до 20% комплектуючих місцевих виробників.

Зокрема, представник компанії зазначив, що для України це можуть бути насоси, а також цирконієвий прокат, який можна використати для виробництва паливних збірок для реакторів CANDU. «Тут ми відкриті для співпраці в будь-яких напрямах», - сказав Р.СПЕРАНЗІНІ.

Довідка УНІАН. AECL - найбільша компанія ядерно-паливного циклу Канади, що займається виробництвом реакторів типу CANDU для АЕС Канади і закордонних АЕС у всьому світі.

CANDU (CANada Deuterium Uranium) - важководяний водоводяний ядерний реактор, розроблений у Канаді. Застосування не звичайної, а важкої води, дає змогу використовувати як паливо в цьому реакторі природний незбагачений уран, тоді як реактори інших типів використовують тільки збагачене ядерне паливо.

Зараз на АЕС НАЕК «Енергоатом» експлуатують реактори типу ВВЕР, проектний термін яких становить 20 років. У 2010-2011 рр. закінчується термін проектної експлуатації 1-го та 2-го енергоблоків Рівненської АЕС, 2012 р. - першого енергоблоку Південно-Української АЕС.