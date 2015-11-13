В YouTube з'явився музичний додаток

YouTube Music можна буде користуватися як безкоштовно, так і в рамках нової платної підписки YouTube Red, що відключає рекламу, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Verge. Ліцензія YouTube Music поширюється на приблизно 30 млн композицій. При цьому в базу включені не тільки музичні альбоми і сингли, але і відеокліпи, а також концертні записи та караоке.

Читайте такожYouTube запустив платний сервіс без реклами

Пошуковий запит видає велику кількість результатів. У той же час програма не дублює функціонал Google Play Music. Зокрема, вона не дозволяє створювати списки відтворення. Замість цього YouTube Music генеруєщоденний плейлист My Mix в залежності від уподобань користувача.

Нагадаємо, 6 листопада Facebook запустив для користувачівiPhone функцію Music Stories, що дозволяє слухати фрагменти пісень прямо в соціальній мережі. Music Stories являє собою новий формат публікації постів. Поки що можна поділитися для прослуховування можна тільки треками зі стримінговых сервісів Apple Music і Spotify. При цьому для прослуховування уривків аудіозаписів необов'язково мати підписку або акаунт у зазначених сервісах. Facebook обіцяє розширити список партнерів для Music Stories.