ЗМІ назвали терміни запуску платної підписки на відеохостингу YouTube

Про це розповіли порталу Recode анонімні джерела, пише Лента.ру.

Згідно з листом, надісланим правовласникам, їм потрібно погодитися з новими правилами користування відеохостингом до 22 жовтня, інакше вони не зможуть публікувати чи монетизувати свої відео в США.

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Як повідомили джерела, портал планує об'єднати передплатний музичний YouTube Music Key, запущений минулої осені в бета-версії, і інший платний сервіс, який дозволить дивитися ролики без реклами, в одну послугу вартістю 10 доларів в місяць.

В Google, що володіє YouTube, лише заявили, що компанія «планує надати клієнтам більшу кількість опцій, за допомогою яких вони зможуть насолоджуватися контентом» на порталі.

У березні Variety повідомило, що YouTube розглядає можливість запуску власного підписного VOD-сервісу (video-on-demand — моделі індивідуальної доставки абоненту різних відеопродуктів).

YouTube Music Key був запущений в листопаді 2014 року. Послуга коштує 10 доларів в місяць. При оформленні підписки користувач зможе переглядати музичні відеокліпи без реклами, програвати їх у фоновому режимі і зберігати для оффлайн перегляду.