Facebook запустив додаток Music Stories

Про це йдеться в блозі директора по продуктам компанії Майкла Керди, передає РБК-Україна.

Повідомляється, що сервіс вже почав свою роботу.

Користувач Facebook зможе ділитися у своїй стрічці новин музикою, а його друзі - знайомитися з 30-секундними уривками пісень та альбомів. Нова функція дозволить користувачам не покидаючи Facebook, купити трек.

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Music Stories буде доступний тільки в додатку Facebook для iOS. При цьому наявність Apple Music і Spotify на гаджеті користувача необов'язково.

Як повідомляв УНІАН раніше, соціальна мережа Facebook запустила функцію пошуку по записах. Поки що вона буде доступна тільки в США для користувачів персональних комп'ютерів, iPhone і смартфонів на базі Android.