У Китаї археологи знайшли величезну мережу стародавніх поховань

Як повідомляють офіційні ЗМІ Китаю, серед більш ніж двохсот поховань, знайдених в провінції Хенань, є 8 підземних камер для коней і колісниць, а також більше десяти печей для випалу, передає Бі-бі-сі.

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