У Китаї археологи знайшли величезну мережу стародавніх поховань
14:08, 06 грудня 2015Наука та IT
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Археологи виявили в центральній частині Китаю мережу древніх підземних поховань, вік яких перевищує 2500 років.
Нова знахідка займає загальну площу в більш ніж 200 тис. кв м \ flickr.com/photos/bribri
Як повідомляють офіційні ЗМІ Китаю, серед більш ніж двохсот поховань, знайдених в провінції Хенань, є 8 підземних камер для коней і колісниць, а також більше десяти печей для випалу, передає Бі-бі-сі.
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