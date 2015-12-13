Вчені розповіли про майбутнє збільшення тривалості доби на Землі

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Science Advances, а коротко про них повідомляється на сайті The Guardian, пише Лента.ру.

Проведені геофізиками розрахунки показують, що протягом XXI століття кожен день земної доби буде збільшуватися мінімум на п'ять мілісекунд, а вісь обертання Землі з Північного полюса за найближчі 100 років зміститься на 1 сантиметр.

Читайте такожВчені спробують пробурити земну кору і дістатися до мантії

До своїх висновків вчені дійшли, проаналізувавши темпи танення льодовиків на Землі. Це повинно привести до перерозподілу матерії з північних регіонів (зокрема, Гренландії) до екватора, у результаті чого обертання планети навколо своєї осі сповільниться.

У своїй роботі геофізики уточнили проведене в 2002 році океанографом Вальтером Манком дослідження, присвячене впливу танення льодовиків, викликаного глобальним потеплінням, на обертання Землі і нахил її осі.

Манк такого впливу не виявив, однак геофізики у своєму дослідженні з'ясували, що такий результат пов'язаний в тому числі з невірною оцінкою підвищення рівня моря протягом XX століття (2 міліметри замість 1-1,5 міліметра).