Астрофізики пояснили природу загадкових радіоімпульсів з глибин Всесвіту

Результати досліджень автори опублікували в журналі Nature, а коротко про них повідомляється на сайті Nature News, передає Лента.ру.

Вперше фахівці виявили швидкий радіосплеск FRB 110523 23 травня 2011 року в діапазоні частот 700-900 мегагерц. Його джерело знаходиться на відстані шести мільярдів світлових років від Землі. Вчені виявили у нього два типи поляризації випромінювання — кругову та лінійну.

Спостережувані особливості сигналу FRB 110523 дозволили припустити, що він зароджується та проходить з регіону Всесвіту з підвищеною намагніченістю. На думку вчених, ця область простору може містити нейтронну зірку (зокрема, магнетара) або наднову.

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Випромінювання, на думку астрофізиків, могло виникнути в результаті зоретрусів — коливань приповерхневих шарів молодих сильно намагнічених нейтронних зірок. Такий об'єкт міг внаслідок вибуху сформувати не тільки FRB 110523, але і блицар.

Дослідники вважають, що в ході свого поширення сигнал FRB 110523, крім області сильного магнітного поля, пройшов через дві ділянки з сильно іонізованою матерією. Перший з них повинен бути розташований, згідно з оцінками, на відстані декількох сотень тисяч світлових років у галактиці, що містить джерело FRB 110523.

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В даний час FRB 110523 вважається 16-м підтвердженим швидким радіоімпульсом. На відміну від нього, частоти інших сигналів розташовані в інтервалі 1,2-1,5 гігагерц і характеризуються випромінюванням виключно з круговою поляризацією. Перший швидкий радіосплеск був виявлений в 2007 році.

Такі висновки зроблені в результаті вивчення архіву спостережень, проведених протягом 650 годин. В даний час сигнал FRB 110523 є найбільш повно вивчених таким об'єктом. Вчені сподіваються продовжити дослідження і відкрити сотні нових швидких радиовсплесков. Поки фахівці не узагальнюють дані по FRB 110523 на інші такі об'єкти.