Twitter попередив користувачів про небезпеку злому акаунтів

Про це пише Лента.ру з посиланням на Financial Times. При цьому не уточнювалося, яка саме країна оплачує послуги комп'ютерних зломщиків.

Хакери, можливо, спробують роздобути номери телефонів, адреси електронної пошти та IP-адреси користувачів, вважають в компанії. Хакерам вдалося "завдати шкоди незначній групі" власників Twitter-акаунтів, стверджує видання. По цим випадкам компанія веде своє розслідування.

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Google і Facebook вже ввели додаткові заходи безпеки для захисту від злому акаунтів, уточнює газета. Наприклад, Facebook зробив це в жовтні.

За даними внутрішньомережевого опитування користувачів Twitter, приблизно кожен п'ятий (20 відсотків) з них отримав листи з попередженнями. У компанії Twitter підтвердили відправлення листа, але від подальших коментарів відмовилися.

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