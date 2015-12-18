Вчені лабораторно довели можливість гелієвих дощів на Сатурні

Про це на засіданні Американського геофізичного союзу в Сан-Франциско розповів Гілберт Коллінз з Ліверморської національної лабораторії в Каліфорнії, передає Лента.ру з посиланням на Science News.

Дощ на Сатурні являє собою явище, при якому суміш рідких водню і гелію розділяється на компоненти подібно до того, як фрагментується суміш з води і масла. При цьому гелій з верхніх шарів планети мігрує в нижні, що і являє собою дощ на Сатурні. Результати вчених показують діапазон температур і тисків, при яких починається дощ.

Читайте такожВода могла з'явитися вже через мільярд років після Великого вибуху - вчені

Теорії передбачали існування гелієвих дощів на Сатурні з середини 1970-х років, але їх досі експериментально не спостерігали. З цією метою вчені в лабораторії лазерної енергетики Рочестерського університету в Нью-Йорку імітували умови в глибинах Сатурна. Фізики за допомогою лазера OMEGA змусили суміш з водню і гелію, розташовану між двома алмазами, виділити рідкий гелій.

Читайте такожCassini зробила знімок двох супутників Сатурна на тлі кілець

Цього ученим вдалося добитися завдяки стисненню суміші ударною хвилею від алмазу, на який діяло лазерне випромінювання. Стиснення призвело до появи в суміші структур з певними густинами і температурами, отримання та опис яких становить головне досягнення вчених. За словами вчених, досягнення цього результату зайняло п'ять років експериментів і 300 лазерних пострілів.

Читайте такожCassini зробила знімки кріовулканів Енцелада, що вивергаються

Поділ водню і гелію (фазовий перехід в інтервалах між температурами 3 тисячі і 30 тисяч кельвінів і тисках 30 і 300 гігапаскалів) може відбутися раніше, ніж вважали фізики. Це дозволило вченим припустити, що гелієві дощі можуть бути присутніми не тільки на Сатурні, але і на більш теплому сусіда газового гіганта — Юпітері.

Деякі вчені відзначають, що дослідження фізиків вимагає перевірки. Сара Стюарт з Каліфорнійського університету в Девісі зазначила, що експерименти на Z-машині можуть змоделювати гелієві дощі на Сатурні. Девід Стівенсон, висунув ідею гелієвих дощів, вважає, що станція Juno (Jupiter Polar Orbiter), яка досягне орбіти Юпітера в 2016 році, дозволить прояснити ситуацію про дощі на цьому газовому гіганті.