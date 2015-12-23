Астроном створив відео про засмічення навколоземного простору за 60 років

Піонером у забрудненні навколоземного простору став СРСР, чий перший штучний супутник Землі був запущений в 1957 році. Першим космічним сміттям став фрагмент ракети, який вивів цей апарат на навколоземну орбіту, пише Lenta.ru за інформацією Science News.

Естафету у Радянського Союзу прийняли США, які запустили апарат Explorer 1. До часу польоту Юрія Гагаріна (до 1961 року) навколоземний простір забруднювало 200 рукотворних об'єктів, до 1980 року їх кількість зросла до 500.

Читайте такожАстронавт NASA опублікував новий знімок північного сяйва з борту МКС

До 2007 року кількість великих уламків на орбіті становила сім тисяч. Після проведеного Китаєм випробування кінетичної гармати (в результаті якої був збитий національний метеосупутник) число об'єктів космічного сміття зросла на дві тисячі.

В даний час відомо близько 20 тисяч фрагментів уламків космічних апаратів, що знаходяться на навколоземній орбіті. Вони представляють серйозну загрозу для дорогих супутників і пілотованих місій на Міжнародну космічну станцію.