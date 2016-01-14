Audi почала готувати свій місяцехід до польоту

У конкурсі з призовим фондом в $30 млн, присвяченому космічним польотам, можуть брати участь інженери і компанії з усього світу, передає Lenta.ru. Перемогу в змаганні здобуде та команда, яка зуміє доставити автоматизований всюдихід на Місяць.

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За правилами конкурсу, пристрій повинен пройти по місячній поверхні принаймні 500 м і передати на Землю зображення і відео високої роздільної здатності. Запуск місяцеходу Audi Lunar Quattro запланований на кінець 2017 року.

Про створення Audi власного місяцеходу стало відомо влітку 2015 року. Апарат виготовлений з алюмінію, на ньому встановлена спеціальна панель, яка перетворює сонячну енергію в електрику, двигун живить літій-іонний акумулятор. Максимальна швидкість місяцеходу становить 3,6 км/год.