Google відкрив доступ до сервісу захисту від DDOS-атак

Платити за користування сервісом адміністраторам сайтів не треба, достатньо заповнити спеціальну форму і надати Google інформацію про свій ресурс, пише Росбалт.

Як повідомляється у блозі компанії, Project Shield фільтрує мережевий трафік і, використовуючи власні алгоритми, пропускає тільки звичайні запити. Також повідомляється, що при зростанні кількості запитів сервіс буде показувати користувачам кешовану копію сайту, щоб знизити навантаження на свій сервер.

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Інструмент покликаний захистити від DDOS-атак насамперед сайти ЗМІ, проте може бути використаний усіма, хто «публікує те, що інші можуть вважати недоцільним».

У компанії відзначили, що сервіс може дещо сповільнити відвідуваність захищених сайтів.

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