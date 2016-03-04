Медики визнали каву корисним напоєм

З цієї причини медики в профілактичних цілях рекомендували вживання напою молодим і дорослим, передає Lenta.ru. Свої рекомендації вчені пояснюють наступними причинами. Кофеїн, що міститься в напої, володіє нейропротекторними властивостями і може пригнічувати утворення хімічних сполук, які беруть участь у запальній реакції, пов'язаній з виникненням розсіяного склерозу. Медики провели два репрезентативних дослідження.

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У першому спостерігалися 1620 дорослих з розсіяним склерозом і 2788 здорових людей зі Швеції, у другому - 1159 дорослих з розсіяним склерозом і 1172 здорових людей з США. У першому дослідженні учасникам було запропоновано дати кількісну оцінку обсягів кави, яка щодня випивається протягом життя з 15-19 до 40 років.

У другому дослідженні учасників запитували про максимально споживані порції кави. Тих, хто щодня випивав одну або кілька чашок напою, просили згадати, коли вони почали вживати каву на регулярній основі. У своїй роботі вчені провели оцінку впливу споживання кави на розвиток розсіяного склерозу.

Дані з Швеції показали, що ризик розвитку розсіяного склерозу у тих, хто щодня випивав 6 чашок кави протягом останніх 5-10 років, нижче на 28-30%, ніж у тих, хто не вживав напою. Аналогічні результати показало дослідження, проведене в США.

Вчені відзначають, що вони не впевнені в прямому зв'язку між низьким ризиком розвитку розсіяного склерозу і вживанням кави. Між тим, як зазначають медики, дослідження, проведені на тваринах, вказують на користь вживання кави для профілактики нейродегенеративних захворювань (хвороб Альцгеймера і Паркінсона).

Розсіяний склероз пов'язаний з ураженням оболонок спинного і головного мозку, нервові тканини яких замінюються на сполучні. Захворювання загрожує людям у віці 15-40 років. В якості причин захворювання називаються вірусні або бактеріальні фактори. У світі кількість хворих з розсіяним склерозом перевищує 2 млн осіб.