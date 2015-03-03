Вчені з'ясували, що кава зменшує ризик виникнення тромбів
13:55, 03 березня 2015Наука та IT
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Останні дослідження показали, що вживання від трьох до п'яти чашок кави щодня зменшує ризик утворення тромбів і серцево-судинних захворювань пов'язаних з цим.
Вчені стверджують, що кава сприяє зменшенню ризику виникнення тромбів/ Фото: nastol.com.ua
До такого висновку дійшли вчені з Південної Кореї, передає Бі-бі-сі.
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Як говориться в доповіді, в результаті обстеження 25 тис. осіб, у тих з них, хто пив каву, була менша схильність до утворення тромбів у судинах.
Між тим, вплив кави на людський організм часто призводить до суперечок між вченими - одні доводять, що кава в багатьох випадках корисна, інші стверджують, що у великих кількостях вона небезпечна, оскільки призводить до підвищення тиску і пов'язаних з цим захворювань.
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