Вчені розробили ліки, які зможуть полегшити життя людям з хворобою Альцгеймера

Вчені Далекосхідного федерального університету (ДСФУ) розробили нові ліки для лікування хвороби Альцгеймера, клінічні випробування на людині планується почати у 2016 році, повідомляє РИА Новости з посиланням на ВНЗ.

"Дослідникам ДСФУ вдалося отримати унікальну речовину - її структура поки не розголошується, але відомо, що подібного роду засоби використовуються при лікуванні серцево-судинних захворювань для зменшення тромбоутворення", - йдеться у повідомленні.

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Вчені виявили, що речовина сприяє розпаду амілоїдних бляшок у головному мозку - за однією з гіпотез саме накопичення бета-амілоїду є причиною хвороби Альцгеймера, а накопичення цих бляшок призводить до порушення пам'яті, уваги та інших когнітивних здібностей. Провівши лабораторні дослідження на тваринах і клітинних структурах, вчені ДВФУ отримали дані, що кількість амілоїду зменшується - цілком ймовірно, ці ліки зможуть полегшити життя пацієнтам з хворобою Альцгеймера.

Довідка. Хвороба Альцгеймера є дегенеративним захворюванням головного мозку, зреалізованим у прогресуючому зниженні інтелекту. Вперше описане у 1907 році німецьким лікарем Алоїсом Альцгеймером захворювання є однією з поширених форм набутого слабоумства (деменції). Згідно зі статистикою, після діагностування хвороби Альцгеймера людина в середньому живе близько семи років, і лише 3% пацієнтів долають 15-річний рубіж.