На Плутоні виявили хмари

Станція New Horizons зробила знімки хмар в атмосфері Плутона. Перші зображення звичайного для Землі явища були прийняті NASA 13 вересня 2015 року - тоді ж, коли агентство повідомило про серпанку в атмосфері карликової планети, повідомляє Lenta.ru з посиланням на видання New Scientist.

Можливе виявлення хмар (з відповідними фотографіями) вчені місії New Horizons обговорювали в листуванні по електронній пошті. Оприлюднити дані фахівці планують в журналі Science. Хмари можуть складатися з азоту, метану, ацетилену, етилену і етану.

Автоматична міжпланетна станція New Horizons 14 липня опинилася на максимально близькій відстані від Плутона та його супутників. У 2019 році вона досягне планетоїда 2014 MU69, розташованого на відстані 1,6 мільярда кілометрів від планети в поясі Койпера.

Читайте такожВчені виявили на Плутоні два потенційних кріовулкани

Основне завдання New Horizons - вивчення Плутона та його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначено для збору даних про наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери, будову поверхні і взаємодію з Хароном.