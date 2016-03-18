Apple представить iPhone з маленьким екраном і черговий планшет

Крім цього, Apple також представить зменшену версію iPad Pro і порадує шанувальників аксесуарами для Apple Watch, повідомляє Lenta.ru. На березневій презентації Apple не покаже iPhone 7, зате представить його зменшену версію з колись звичним користувачам 4-дюймовим дисплеєм. Новий смартфон отримав назву iPhone SE (скорочення від Special Edition) і запозичив низку дизайнерських рішень у iPhone 5S. Передбачається, що в продаж надійдуть iPhone SE срібного, сірого, рожевого і золотого кольорів.

Читайте такожApple назвала дату презентації нового iPhone

Як припустив ресурс MacRumors, з технічної точки зору iPhone SE стане проміжною ланкою між iPhone 6 і iPhone 6s. На думку видання, пристрій отримає процесори останнього покоління A9 і M9, що, наприклад, дозволить голосовій помічниці Siri чути команди користувача у фоновому режимі, а розмір матриці основної камери зросте до 12 мегапікселів.

Вартість нового 4-дюймового iPhone експерти оцінюють в $400-500. Мінімальна комплектація iPhone 6s продається за $650. При цьому з виходом нового гаджета Apple офіційно зніме з виробництва iPhone 5s.

Також будуть представлені аксесуари для Apple Watch - це будуть ремінці. Зокрема чорний ремінець, що отримав назву "міланська петля", а також, можливо, будуть представлені триколірні браслети для військово-морського флоту Великобританії та нові шкіряні ремінці від Hermes.

Крім цих новинок, також буде представлений новий iPad Pro, однак його корпус зовні нагадуватиме Air iPad 2. Гаджет отримає підтримку Apple Pencil і бездротової клавіатури через порт Smart Connector, а також дві пари динаміків.

Також журналісти припускають, що в березні віце-президент Apple з розробки програмного забезпечення Крейг Федерігі знайде час розповісти про основні функції нової версії iOS. Серед них очікуються удосконалення в додатках Notes і Health, а також "нічний режим", що міняє колір дисплея до кінця світлового дня.