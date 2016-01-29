Apple планує випустити бездротову зарядку для iPhone і iPad у 2017 році - Bloomberg

Особливістю технології стане відсутність пластини передавача. Ряд конкурентів Apple, у тому числі Samsung, Sony і Google, які вже представили свої варіанти бездротових зарядок, проте всі вони вимагають наявності передавача на відстані не більше 4 сантиметрів від гаджета, передає Lenta.ru.

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Проблемою є зменшення рівня підзарядки по мірі віддалення від передавача пристрою. Тому доводиться заряджати гаджет частіше і довше.

Робота над технологією проводиться спільно з партнерами компанії в США і країнах Азії.

У 2010 році Apple подала патентну заявку з описом бездротової технології індукційної зарядки. Компанія планувала використовувати комп'ютер iMac як базову станцію, яка може розташовуватися на відстані близько метра. Схожа технологія вже використовується в годинниках Apple Watch: вони здатні заряджатися на відстані кількох міліметрів від джерела живлення.

За інформацією ЗМІ, в наступному поколінні iPhone Apple позбавиться і 3,5-міліметрового роз'єму для навушників. Для них пристосують порт зарядки Lightning.