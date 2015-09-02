Apple почне створювати власні фільми та телешоу - ЗМІ

Про це повідомляє Variety, посилаючись на власні джерела у компанії, передає ТСН.

Згідно з інформацією видання, у Apple збираються співпрацювати із голлівудською індустрією кіно для того, щоб створювати власні серіали та фільми.

Відеоконтент компанії буде доступний користувачам у сервісі iTunes.

У разі, якщо в Apple дійсно випускатимуть власні телешоу, корпорація матиме нових конкурентів - компанії Netflix, Amazon та Hulu.

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Наразі офіційні представники Apple відмовляються коментувати чутки про плани на теренах телешоу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Apple залишається найдорожчою компанією країни, чия ринкова капіталізація оцінюється зараз у 618 мільярдів доларів.