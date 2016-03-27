Командування ВПС США остаточно втратило в космосі новітній супутник

"Оператори 50-го космічного крила бази ВПС в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, припинили будь-які спроби повернути контроль над 19-м супутником оборонно-метеорологічної програми", - повідомив представник космічних сил ВПС США Енді Роук, передає Lenta.ru з посиланням на видання Space News.

Читайте такожNASA відклало запуск корабля Insight на Марс через технічні проблемиКосмічний апарат, виготовлений компанією Lockheed Martin, дозволяє прогнозувати виникнення туманів, грозових фронтів і ураганів, які можуть перешкодити військовим операціям. Він був запущений на орбіту в 2014 році і повинен був пропрацювати п'ять років.

Оборонно-метеорологічна програма передбачає наявність на орбіті двох основних і двох запасних супутників для аналізу утворення хмар. Через поломку космічного апарату командування змушене було знову ввести в дію запущений ще 10 років тому супутник 17.