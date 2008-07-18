Румунія та США провели операцію проти кіберзлочинності

Поліція Румунії заарештувала більше 20 осіб за підозрою у скоєнні кіберзлочинів, повідомляє PC World. Вони звинувачуються у крадіжці персональної інформації, організації фішингових атак і шахрайстві на онлайнових аукціонах.

За даними румунських ЗМІ, загалом були заарештовані від 21 до 24 осіб. За оцінкою, ними було викрадено 640 тисяч доларів у громадян інших держав. Лідер угруповання, Ромео Чіта (Romeo Chita), був схоплений в квартирі одного з членів румунського парламенту.

Такий арешт - приклад успішної співпраці американських і румунських правоохоронних органів у боротьбі з кіберзлочинами.

У травні цього року під час спільної операції румунських і американських правоохоронних органів було затримано 38 осіб за підозрою в організації фішингових атак. Серед них було 27 громадян Румунії.

Лента.ру