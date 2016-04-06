WhatsApp увімкнув шифрування листування для всіх користувачів

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Wired.

Подібний алгоритм передбачає, що дані будуть доступні тільки самим учасникам бесід, і отримати дані користувачів не зможуть навіть в самій компанії. Захист поширюється на особисті й групові чати, а також голосові дзвінки і фото - і відеоматеріали, що пересилаються.

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Технологія буде працювати на будь-яких мобільних пристроях за умови, що на них стоїть свіжа версія WhatsApp.

У роботі над алгоритмом взяв участь програміст і криптограф під псевдонимиом Моксі Марлінспайк (Moxie Marlinspike), що став одним із творців рекомендованого Едвардом Сноуденом месенджера Signal.

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Раніше УНІАН повідомляв, що влада США хочуть отримати доступ до конфіденційних даних користувачів месенджера WhatsApp.