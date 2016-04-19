Дуров роздасть $1 мільйон розробникам ботів для Telegram

Бот - похідне від слова "робот" - це програма, що виконує будь-які дії через ті ж інтефейси, що і звичайний живий користувач (у даному разі - через інтерфейси месенджера Telegram).

На початку квітня стало відомо, що відразу два найбільших сервіси - Facebook і Telegram - зайнялися запуском інструментів для створення роботів - для спілкування в соцмережах і вдосконалення штучного інтелекту, повідомляє Російська служба ВВС.

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Як уточнюється в блозі на сайті месенджера, загальний розмір фонду, з якого будуть виділятися гранти, складе мільйон доларів. Учасникам конкурсу потрібно створити через спеціальну програму бота, який буде одночасно швидким і корисним для користувачів.

В блозі зазначається, що творці Telegram також не заперечують проти перенесення ботів з інших платформ, якщо це зроблено якісно і бот в підсумку повністю вписуватиметься в месенджер.

Для того щоб бот взяв участь у конкурсі, авторам треба написати в канал служби підтримки його віртуальне ім'я з хештегом BotPrize. Останній термін подачі заявок – 31 грудня поточного року.

Месенджер Telegram створений засновником соціальної мережі "ВКонтакте" Павлом Дуровим. Його головною відмінною особливістю є система глибокого шифрування повідомлень.

Протокол передачі даних, що використовується в Telegram, як стверджується, виключає можливість перехоплення повідомлень третіми особами. Аудиторія сервісу оцінюється в 100 млн осіб.