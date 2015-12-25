Дуров відмовився видавати владі особисті дані користувачів Telegram

Про це в четвер Дуров написав на своїй сторінці «ВКонтакте».

За словами Дурова, Telegram «як не видавав, так і не буде видавати особисті дані та ключі шифрування третім сторонам».

«Причина проста: технічно неможливо позбавити безпечного спілкування тільки терористів, не поставивши під удар особисту переписку всіх законослухняних громадян», — написав Дуров.

На його думку, якщо російські правоохоронці отримають доступ до особистої листуванні користувачів месенджера, це призведе до виникнення чорного ринку особистих даних.

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Дуров також зазначив, що загрози можливого блокування сервісу не вплинуть на його політику конфіденційності.

«Мессенджер популярний серед десятків мільйонів користувачів на десятках ринків, і загроза блокування на одному чи двох з них не вплине на його політику конфіденційності», — заявляє Дуров.